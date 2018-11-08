شاب يفيق من غيبوبة بعد 12 عامًا ليجد والدته فى انتظاره .. صور

لا مجال للجدال أو الشك فى دور الأم بحياة أى شخص، لما وضعه الخالق من عاطفة وحب تفوق أى علاقة على وجه البسيطة، وهو الذى يتضح من حين لآخر فى تضحيات الكثير من الأمهات تجاه أبنائهن.



نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية قصة مؤلمة لشاب ظل نائمًا فى غيبوبته على مدار 12 عامًا كاملة، حتى فاق منها ليجد والدته فى انتظاره بجواره، بعدما ظلت طوال تلك الفترة ترعاه وتطعمه وتداويه.



تعود تفاصيل القصة عندما أصيب الشاب الصيني فى حادث سير بشع وهو بعمر الـ 36 عامًا، دخل على إثره في غيبوبة، لدرجة أن الأطباء اكدوا لوالدته أنه سيظل كذلك نائمًا فقط حتى وفاته، ولكنها رفضت ذلك وقررت رعاية ابنها بنفسها فى المنزل.



ليستيقظ نجل السيدة العجوز البالغة من العمر 75 عامًا، ولكن فى مرحلة الرجولة بعدما تخطي كل هذا الفارق الزمني تحت رعايتها، ليلًا ونهارًا.



وقالت الأم لصحيفة صينية إنها عانت من الفقر الشديد بعدما صرفت كل ما تملك لرعاية ابنها، حيث تكلفت 17 ألف دولار أمريكي رغم حالتهم المادية المتواضعة جدًا، لدرجة أنها عاشت أيام دون طعام لتوفير علاج ابنها.