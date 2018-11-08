ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

جينيس تحتفل باليوم العالمي لـ الأرقام القياسية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
جينيس تحتفل باليوم
جينيس تحتفل باليوم العالمي لـ الأرقام القياسية
رويترز
احتفلت موسوعة جينيس، اليوم، الخميس، باليوم السنوي لأرقامها القياسية بتكريم قائمة طويلة تضم أسماء أشخاص فعلوا أشياء مذهلة على نحو فاق الآخرين.

ويتضمن اليوم العالمي للأرقام القياسية عادة حل مكعب الروبيك في ظروف استثنائية في أسرع وقت ممكن، وهو ما فعله هذا العام الصيني كيو جيان يو الذي سجل أسرع زمن في حل مكعب الروبيك وهو 15.84 ثانية.

وعادة ما يسجل عدد من أعضاء فريق كرة السلة الاستعراضي الأمريكي (هارلم جلوبتروترز) أرقاما قياسية أو على الأقل محاولة كسر أرقام قياسية.

ومن هؤلاء تورتش جورج التي استطاعت القيام هذا العام بأكبر عدد من تمريرات الكرة أسفل الساقين.

وتمكن بول بولارد، العضو أيضا بالفريق، من تسجيل أطول رمية خلفية لكرة السلة لمسافة بلغت 17.71 متر.

أما الأمريكي آرون فوذرينجهام، فيجلس في فئة وحده، إذ تمكن من تسجيل ثلاثة أرقام قياسية لم يكن أي منها سهلا، صانعا حركات صعبة وهو على كرسيه المتحرك.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. اشتباك بين ترامب وأحد المراسلين داخل البيت الأبيض

اللقطات الأولى لحادث إطلاق النار في كاليفورنيا.. فيديو

رامي جاد يكشف حقيقة إلغاء جمارك السيارات عام 2019

مورينيو يفسر سبب استفزازه لجماهير يوفنتوس

رونالدو بعد هزيمة يوفنتوس: مانشستر لا يستحق

صحيفة أمريكية: على ترامب دعم تعهد السيسي بحماية استقرار الخليج

اليوم.. أولى جلسات محاكمة سائق محمد رمضان بتهمة القتل

شهود عيان: منفذ هجوم كاليفورنيا أطلق النار على رأس ضابط شرطة.. فيديو

لسبب غريب.. زوج مجنون يقتل زوجته أمام طفلهما في قلب المطعم

قرارات حاسمة لإدارة الإسماعيلي بعد الخسارة من وادي دجلة

الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو

لاعب مغربي شهير يرتبط بـ ممثلة إسبانية تكبره بـ 12 عامًا.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

بعد ظهور بسمة بوسيل الأخير.. أسرار رشاقة المشاهير بعد الولادة.. صور

فيديو

نزار سامح: الشباب أصبح متعطشا لاستشراف المستقبل .. فيديو
الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو
تعرف على مناطق الكثافات المرورية بالطرق والمحاور اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية اليوم.. وأبرز الأعمال والإصلاحات على الطرق
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتتوقع سقوط أمطار على معظم الأنحاء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟