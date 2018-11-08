مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف اليوم.. مكرم محمد أحمد يحيى شباب منتدى شباب العالم.. جلال عارف وعماد الدين أديب يتحدثان عن نتائج الانتخابات الأمريكية وسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس

مكرم محمد أحمد يكتب عن الشباب المشارك فى منتدى شباب العالم

جلال عارف يكتب عن سيطرة الحزب الديمقراطى على الكونجرس الأمريكى



عباس الطرابيلى يتحدث عن الفوائد السياحية لمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

تناولت مقالات كبار كتاب الصحف المصرية، اليوم، الخميس، الكثير من القضايا التى تهم الرأى العام المصرى والعربى والعالمى، منها فخر مصر بالشباب المشارك فى منتدى شباب العالم، وسيطرة الحزب الديمقراطى على الكونجرس الأمريكى، وفوائد منتدى شباب العالم للسياحة فى شرم الشيخ.فكتب الصحفي مكرم محمد أحمد فى جريدة "الأهرام" مقالا بعنوان "مليون تحية لشباب مصر"، قدم فيه التحية لشباب مصر فى مؤتمر شباب العالم فى شرم الشيخ، لأنهم كانوا بالفعل كما قال الرئيس السيسى فخرا لبلادهم، يجسدون بسلوكهم ومواقفهم شخصية وطنهم، سواء كانوا من المنظمين للمؤتمر، أو ضيوف المؤتمر القادمين من 160 دولة، بعضهم يرى مصر للمرة الأولى، أو كانوا ممن اعتلوا مسرح المؤتمر يبدعون ألوانًا جديدة مبتكرة من فنون المسرح.وأكد أن الفن هو أقصر الطرق لتحقيق التفاهم بين الشعوب، أو كانوا ممن شاركوا فى منصات المؤتمر وجلساته يتقاسمون خبراتهم ومعارفهم وتجاربهم مع أقرانهم القادمين من كل أرجاء العالم.وأضاف: "لعل أهم ما يطمئننا على مسيرة شباب مصر هذا الدرس العظيم الذى توافق عليه مع كل شباب العالم فى مؤتمر شرم الشيخ، وهو ألا يكف عن التعلم والتدريب والاستفادة من تجارب الآخرين كى يحقق أحلامه، فالأحلام لا تتحقق بمجرد التمنى، ولكن بالدرس والتدريب المستمر والعمل الجاد والإيمان العميق بالعلم والتسلح بالمعرفة والابتكار، لأن الابتكار لا يأتي مصادفة من فراغ الحلم، ولكنه حصاد جهد مستمر متميز يجلى معدن الإنسان ليبرق ذهبا ليس فقط فى الملمات الصعبة ولكن على طول مسيرة التقدم".فيما كتب جلال عارف فى جريدة "الأخبار" مقالا بعنوان "فى الصميم" تحدث فيه عن انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي بسيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب، بينما احتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. وقال إن النتائج أتاحت لكل فريق أن يقول إنه الفائز، لكن القراءة الدقيقة لهذه النتائج تقول إن الأوضاع في أمريكا بعد هذه الانتخابات لن تكون كما كانت قبلها.وأضاف عارف أن "نتائج حكام الولايات أعطت أيضا دليلا على تقدم الديمقراطيين حيث انتزعوا من الجمهوريين خمس أو ست ولايات كانت مضمونة للحزب الجمهوري، وربما تكون نتائج المحليات عند اكتمالها أكثر دلالة على توجهات الناخبين".وتابع: "في التفاصيل أن قد ارتفع تمثيل المرأة إلى مائة سيدة معظمهن من الديمقراطيين، وبينهن أول سيدتين مسلمتين، وأن الأقليات تؤكد حضورها، وسوف ينعكس ذلك بكل تأكيد على مستقبل الحياة السياسية في أمريكا، هل تجد أمريكا الطريق للقضاء على انقسامها، أم أن المعركة قد تأجلت لجولة أخرى مع انتخابات الرئاسة بعد عامين؟!".فيما تحدث عماد الدين أديب في مقال بجريدة "الوطن" بعنوان "ماذا تعنى نتائج الانتخابات الأمريكية؟"، حيث تساءل فيه عن: "ماذا تعني نتائج الانتخابات النصفية لكامل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ الأمريكى؟"، ورد قائلا إنها تعني أنه لم يعد الحزب الجمهورى، وهو حزب الرئيس، مسيطرًا على مجلس النواب، وسيطرة الحزب الجمهورى على مجلس الشيوخ لها الأغلبية، ولكن ليس بذات القوة السابقة.كما يعني أن رئيس جمهورية فى الولايات المتحدة بلا أغلبية فى المجلسين معًا تصبح مهمته صعبة للغاية فى تمرير القوانين والقرارات الرئاسية، وثالثًا: يعطى ذلك مؤشرًا سلبيًا حول الصوت الشعبى فى الشارع الأمريكى بالنسبة لانتخابات الرئاسة للفترة الثانية من السباق الرئاسى، ورابعًا: ذهاب الغطاء السياسى الداعم من المجلس التشريعى (النواب والشيوخ) الذى كان يتمتع به ترامب منذ 20 يناير 2016 حتى نتائج هذه الانتخابات.وتعني "أن أى مشروع له علاقة بمحاسبة الرئيس أو احتمال التحقيق أو العزل إذا ما جاء تقرير لجنة «موللر» المستقلة التى تحقق منذ 18 شهرًا فى الاتهام الموجه لترامب وفريقه الانتخابى حول العلاقة مع روسيا أثناء الحملة الرئاسية، كما يجعل الرئيس فى وضع خطر أو مهدد أو مأزوم، وحركة الرئيس والبيت الأبيض فى مجال السياسة الخارجية عامة، وملفات الشرق الأوسط خاصة، ستكون مقيدة ومتأثرة بالضغوط الشديدة، فضلا عن مقارنة بخسائر أوباما فى مجلسى الشيوخ والنواب التى تعد أكبر بكثير من خسائر ترامب، فإن حجم الخسائر يعتبر من وجهة نظر ترامب انتصارًا، ونجاح ترامب فى أن يجعل الانتخابات حوله وليست حول قضايا أو ملفات".وأشار إلى أنه رغم هذه النتيجة يعتقد ترامب أنه سيطر على حزبه، مؤكدا أن الاقتصاد، ثم الاقتصاد، ثم الاقتصاد اعتبر ورقة ترامب الرابحة.وكتب عباس الطرابيلى مقالا فى جريدة "الوفد" بعنوان "زهرة المدن المصرية" تحدث فيه عن منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، قائلا: "قد سعدت للغاية وأنا أستمع إلى رأى أبناء المدينة، وكل من قابلتهم ـ خارج المؤتمر ـ عندما كنت أسأل: كم هى نسبة الإشغال فى فنادق وقرى شرم الشيخ؟ ولن تصدقوا، البعض قال إن نسبة الإشغال وصلت إلى 100٪ فى القرى والفنادق «التى لم تغلق أبوابها» منذ بدأت المشكلة".وأضاف: "وسألت ما هى نوعية السياح الذين زاروا المدينة، قالوا هم السياح العرب والخليجيون بالذات وهذا السائح «ينفق» لأنه يخرج إلى المدينة وإلى أسواقها، وحتى المقاهى ـ فى السوق القديم ـ يذهبون إليها.. يستمتعون ويشترون.. حتى ماسح الأحذية يستفيد.. وكذلك عامل الكافتيريا أو الكافيه.. أو المقهى.. وهذه النوعية هى التى تنشط الحياة داخل المدينة".