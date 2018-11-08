الصحف الكويتية: مصر تسعى لاتفاق غير هش بمفاوضات سد النهضة.. والبنك الأفريقي يطرح مشاريع بقيمة 2.8 مليار دولار.. ونصف مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت

"الأنباء": مصر تسعى لاتفاق غير هش بمفاوضات سد النهضة

"القبس": الصقر يقترح الاستثمار في سيناء بـ100 مليون دولار

"كونا": نصف مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت

"الرأى": البنك الأفريقي للتنمية يطرح 30 مشروعًا بقيمة 2.8 مليار دولار في مصر

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الخميس، المزيد من الموضوعات الهامة على الصعيد الدولى والمحلى والإقليمى، وتصدر ذلك الشأن المصرى.وأفادت "الأنباء" بأن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، قال إن بلاده تسعى إلى اتفاق «غير هش»، حول سد «النهضة» الإثيوبي، واصفًا المفاوضات بأنها «غير سهلة».وأكد «عبد العاطي»، أن مفاوضات سد النهضة مستمرة، إلى حين حصول مصر على اتفاق يراعي مطالبها، وأشار إلى أن «التشاور الحالي بين الخبراء وجميع المستويات يسعى إلى انفراجة جوهرية في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان».فيما أوضح أن التفاوض «ليس سهلا، ومصر مستمرة في التفاوض لحين الوصول إلى اتفاق عادل غير هش يصمد مع الزمن»، وتشهد اجتماعات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الدراسات الفنية لبناء سد النهضة، تعثرًا لافتًا في الوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث.وقالت "كونا" إن الجلسة الأولى للملتقى أقيمت تحت عنوان «الشراكة الاقتصادية – واقع مبشر ومستقبل واعد»، التي تحدث فيها وزير التجارة والصناعة في مصر المهندس عمرو نصار عن المؤشرات الاقتصادية بين البلدين، وعن الرؤية المستقبلية للوصول إلى تكامل أكبر بين الطرفين، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين قديمة وممتدة وقوية وتاريخية، لافتا إلى التقارب على مستوى التواصل والتكامل في اللغة والثقافة والتاريخ ومعرفة احتياجات البعض يخدم التجارة والصناعة وعن كيفية تعزيز وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ 500 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأكد نصار أن تنمية التبادل التجاري هي الهدف لتحسين أوضاع الدولتين في الاستثمارات، منوها بأن الاستثمارات الكويتية في مصر هي نوعية ومتميزة، ونعمل على زيادتها من حيث عدد النشاطات والمستثمرين، خاصة أن العائد على الاستثمار في مصر يعد الأفضل إذا ما تمت مقارنتها بدول أخرى، على الرغم من وجود بعض التحديات الجارية التي نعمل على التغلب عليها، إضافة إلى إجراء إصلاحات مالية كبيرة وهيكلية وتشريعية، كما تم تكوين فرق عمل لمتابعة نتائج هذه الإصلاحات.وقالت "القبس" إن رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون المصري ــ الكويتي محمد جاسم الصقر اقترح فكرة تأسيس شركة قابضة كويتية ــ مصرية برأسمال يتراوح بين 50 و100 مليون دولار من قبل القطاع الخاص في البلدين بهدف الاستثمار في سيناء والاستفادة من الفرص الواعدة في المنطقة.وقال "الصقر"، خلال ملتقى التعاون المصري ــ الكويتي «شركاء أشقاء» الذي عقد أمس، الأربعاء، برعاية وحضور رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك: «إن فكرة التأسيس تبلورت منذ عام ونصف العام، وهو ما دعمه رئيس الجانب المصري معتز الألفي الذي أكد الاستعداد لتقديم الدعم الكافي لنجاح هذا المشروع».وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية «الشجاعة» التي سجلتها الحكومة المصرية، وتخللت الملتقى جلساتٌ تناولت آفاق تعزيز التعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين البلدين، وعرضًا للفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة وعلى رأسها مشاريع شبه جزيرة سيناء.وأوضحت "الرأى" أن رئيس البنك الأفريقي للتنمية اكينومي أديسينا، أكد سعادته بالعمل في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أنه لدى البنك حاليا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.8 مليار دولار.جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على هامش مشاركتهما في منتدى أفريقيا للاستثمار، بمدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ـ في بيان أمس ـ أن اللقاء بحث التعاون في دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، وأكد رئيس البنك الاستعداد لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية في المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن مصر تتبنى استراتيجية رائدة للاستثمار في العنصر البشري.