أول تعليق لمدرب وادي دجلة عقب الفوز على الإسماعيلي

أعرب محمد عبدالواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، عن سعادته بفوز فريقه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس بالدوري العام.



وقال "عبدالواحد" في تصريحات إذاعية له صباح اليوم :" أشكر مجلس إدارة وادي دجلة على تمسكه باليوناني تاكيس جونياس المدرب المدير الفني للفريق رغم تذبذب النتائج في بداية مسيرته".



وأكمل:" مجلس الإدارة تعاقد مع تاكيس جونياس من أجل بناء فريق قوي قادر على المنافسة في المواسم القادمة".



وواصل:" تاكيس جونياس يفضل الاعتماد على الكرة البرازيلية والتي تعتمد على التمرير على الأرض، مشيرا إلى أن الفريق الدجلاوي محظوظ بتواجد حارس كبير مثل محمد عبدالمنصف الذي يجيد التسليم والتسلم".



واختتم:" مباراة نهائي إفريقيا في غاية الصعوبة على النادي الأهلي ولكن المارد الأحمر يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ولديهم الخبرات الكافية في الخروج باللقاء لبر الأمان والتتويج باللقب التاسع في تاريخه".