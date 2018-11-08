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محافظات

محافظ الشرقية يستبعد مديري مدرستين لعدم الانضباط

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:28 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استبعاد مديري مدرستي الشهيد عادل الغرباوي الابتدائية والشهيد فهمي الابتدائية بقرية أم الزين التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، لإهمالهما وتقصيرهما في العمل وعدم المتابعة لسجل الحضور والانصراف وتدني مستوى النظافة بالفصول داخل المدرسة، الأمر الذي ترتب عليه وجود تقصير في أداء وتقديم الخدمة التعليمية.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة للمدرستين للتأكد من انتظام سير اليوم الدراسي ومتابعة العاملين بهما.

وكلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مديري المدرستين لإعادة الانضباط بالمدرستين، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للتلاميذ، وحسن اختيار إدارة المدرسة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمنشآت التعليمية، وتحقيق الانضباط في العمل والتأكد من قيامهم بأداء عملهم على الوجه الأكمل.
محافظ الشرقية يستبعد مديري مدرستين لعدم الانضباط
محافظ الشرقية يستبعد مديري مدرستين لعدم الانضباط
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