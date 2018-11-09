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محافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن 8 مناطق فى القليوبية 4 ساعات

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية قطع التيار الكهربائى ببعض قرى مركز ومدينة طوخ وقليوب وقها وذلك نظرا لقيام محطة محولات القليوبية بقها بأعمال الصيانة الشاملة حيث سيتم فصل التيار الكهربائى اليوم الجمعة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا.

وأضافت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مغذى هوائى "نوي، وصنافير، وطنط الجزيرة، وأبو الغيط، وقرى "برشوم الصغرى، وبرشوم الكبرى، والسيفا، والصالحية، وكفر الفقهاء، وجزء من قرية كفر النخلة"

وأوضحت آمال بركات أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل إلى 4 ساعات

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