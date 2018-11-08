مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن بالمنوفية

كشف مصدر أمني مسئول حقيقة الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على آخر بالمنوفية.



وأكد المصدر أنه بعد فحص الأجهزة الأمنية للفيديو، تم التعرف على الأشخاص وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى مشاجرة بين اثنين من سائقين التكاتك بمنطقة العزبة الغربية بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية، قام خلالها أحد السائقين باستدعاء شقيقه وصديقه، وقاموا بالتعدى على السائق الأول.



وقال إنه تم ضبط جميع أطراف المشاجرة، وإخطار النيابة العامة التى تتولى التحقيق.