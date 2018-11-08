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حوادث

ضبط موظف بالشهر العقارى للنصب على عربى الجنسية بالإسكندرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط موظف بالشهر العقارى في الإسكندرية لقيامه بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع آخر والنصب على شخص يحمل جنسية دولة عربية.

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية من إبراهيم م. ا موظف بمكتب شهر عقارى محرم بك، بأنه أثناء تواجده بعمله حضر إليه إبراهيم أ. ى- 51 سنة يحمل جنسية إحدى الدول العربية مهندس كمبيوتر وطلب منه تحرير توكيل لأحد الأشخاص لبيع قطعة أرض مساحتها 1000 متر في حوض البيضاء بسيدى جابر وقدم الحجة كسند ملكة وتبين أنها مُصطنعة.

تم ضبط المتهم، وبحوزته "الحجة المصطنعة، وتبين أنها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الصحيح والخاص بمصلحة الشهر العقارى بقصد الإستيلاء على قطعة الأرض- توكيل".

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحمد ع. ب- 56 سنة مسئول الحفظ بمكتب شهر عقارى وسعيد ا. ع- 67 سنة سبق اتهامه فى 3 قضايا "نصب" ومحكوم عليه فى قضية "نصب" بالحبس ثلاث سنوات وآخرين "جار تحديدهم" وكونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى مجال اصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة (ومنها مصلحة الشهر العقارى) واستخدامها فى النصب والاحتيال على سالف الذكر وإيهامه بملكية الثانى لقطعة الأرض المشار إليها وبيعها له بعد الاستيلاء منه على مبلغ "مليون ومائة وخمسون ألف جنيه" بدون وجه حق كمقدم لثمن الأرض بالتواطؤ مع الأول الذى قام باستغلال طبيعة عمله كمسئول الحفظ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية باصطناع حجة شرعية مثبت بها على خلاف الحقيقة ملكية الثانى للأرض ولإصباغ الصفة القانونية عليها قام بمهرها بخاتم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى الهارب.
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