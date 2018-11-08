تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

قام قطاع السجون بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية، بتوفير أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوى الإحتياجات الخاصة بمنطقة سجون برج العرب "وعددهم 16 نزيلًا" تتنوع إعاقاتهم بين بتر بالأرجل أو بالساعد.



يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية على أعلى مستوى لكافة نزلاء القطاع وتحقيق قدر من التواصل الإجتماعى للنزلاء بالمجتمع الخارجى، وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع تمهيدًا لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب إنتهاء فترة عقوبتهم.



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أوجه الرعاية الطبية والإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون ، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدنى، وتحقيق التواصل المجتمعى ، ودعمًا لتوجهات الوزارة فى إعلاء قيم حقوق الإنسان.