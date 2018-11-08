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محافظات

محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في طابور الصباح بمدرسة ثانوية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
حضر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، طابور الصباح، مع بداية اليوم الدراسي بمدرسة الدكتور أحمد عبد العزيز الثانوية ببني عباد، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، حيث شارك الطلاب تأدية تحية العلم والسلام الوطني.

وألقى المحافظ كلمة حث فيها الطلاب على التزود بالعلم والمعرفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، وأدار معهم حوارًا هادئًا طالبهم خلاله بالجد والاجتهاد، وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد؛ ليكونوا نماذج يفخر بهم المجتمع ويساهمون في بناء الوطن.

وتجول غراب داخل الفصول، واطَّلع على سجلات الحضور والانصراف، مشددًا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية؛ لتحقيق الانضباط في العمل.

وخلال الجولة، كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لرفع كفاءة طريق "الزقازيق- ميت غمر"، وإزالة الإشغالات من على جانبي خط السكة الحديد، وإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية، وتحسين مستوى النظافة، وتلبية مطالب المواطنين.
محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في طابور الصباح بمدرسة ثانوية
محافظ الشرقية يؤدي تحية العلم في طابور الصباح بمدرسة ثانوية
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