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تعليم

958 طالبا وطالبة يخوضون انتخابات الاتحاد بجامعة سوهاج

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
خالد رياض
أعلنت جامعة سوهاج الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠١٨-٢٠١٩، والتي بدأت في الأول من نوفمبر وتستمر حتى ١٥ نوفمبر الجاري.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة. وقال إن إجمالي عدد المتقدمين للانتخابات الطلابية في القوائم المبدئية بلغ ١٠٥٧ طالبا وطالبة، تم قبول ٩٥٨ طالبا وطالبة بالكشوف النهائية، وقد تلقت لجنة الانتخابات ٩٩ طعنا تم قبول ٤ طعون منهم.

وأكد رئيس الجامعة أنه يتم إخضاع عملية الاختيار لمعايير القدرة علي خدمة الأنشطة الطلابية، وأن تكون المشاركة بجدية مع إعطاء الحرية الكاملة لاختيار من يمثلهم من الطلاب.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ اليوم بجميع الكليات وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وسوف يسمح للمرشحين بعمل دعاية داخل المدرجات وقاعات الدراسة، مع ضرورة الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية.

جدير بالذكر أن الجولة الأولي للانتخابات والفرز وإعلان النتائج سوف تبدأ يوم الاحد الموافق ١١ نوفمبر، علي أن تتم انتخابات الإعادة يوم ١٢من نفس الشهر.
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