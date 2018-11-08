وزيرة التخطيط: مصر بحلول 2030 ستكون مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والمعرفة.. صور

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الخميس، في حضور افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للابتكار في دورته الخامسة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي تحت رعاية رئيس الجمهورية يومي 8-9 نوفمبر2018 بأرض المعارض بمدينة نصر- القاهرة.



وخلال كلمتها، أكدت "السعيد" أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يعد محفلًا دوليًا يلتقي من خلاله سنويًا المبتكرون والمخترعون من مختلف دول العالم، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام بما يدعم التوجه المصري والعالمي لنشر ثقافة الابتكار وربطها بجهود التنمية، مشيرة إلى أن المعرض يضم كل العناصر المطلوبة لتحقيق الشراكة الفاعلة للاستفادة بدور الابتكار في خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية، وبما يفتح آفاقًا واسعة ويخلق فرصًا جديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الابتكار.



وأشارت السعيد في كلمتها إلى ما يشهده المعرض من اهتمام ومشاركة واسعة من قبل الوزراء والمسئولين الحكوميين، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، والذي يعد تجسيدا للأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتشجيع الابتكار والبحث العلمي باعتباره أحد الركائز الأساسية للتوجه التنموي للدولة المصرية وفقًا لما حددته استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، حيث تضمنت الاستراتيجية في البعد الاقتصادي محورًا رئيسيًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحـث العلمـي، لافتة إلى الرؤية المستقبلية في ذلك بأن تكون مصــر بحــــلول عام 2030 مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة يتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة وربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات التنموية الوطنية، وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة المحفزة لتوطين وإنتاج المعرفة والابتكار وما يتطلبه ذلك من تشريعات وسياسات استثمارية وتمويلية وتطوير للبنية الأساسية والتكنولوجية اللازمة.



وأوضحت وزيرة التخطيط أن برنامج عمل الحكومة للفترة (2018-2022) يؤكد استمرار العمل وفقًا لهذا التوجه ولتحقيق هذه الرؤية، حيث حددت الحكومة عددًا من البرامج التنفيذية الرئيسية التي تهدف لنشر ثقافة العلوم والابتكار وذلك من خلال؛ مواصلة برنامج جامعة الطفل بمشاركة 31 جامعة مصرية، وتفعيل برامج أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، والتوسع في إقامة المعارض الدولية للابتكارات ومتاحف العلوم، مشيرة إلى دور الدولة في ترسيخ الفهم والابتكار في إطار السعي لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي من خلال الاستراتيجية الطموحة والجهود الملموسة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وحول تشجيع فكر ريادة الأعمال، أكدت الوزيرة أنه يعد أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الابداع والابتكار ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية، مشيرة إلى التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، حيث إنه من المستهدف إنشاء 200 حاضنة سنويًا، بالإضافة إلى تشجيع وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المناهج في المدارس والجامعات المصرية وتنفيذ عدد من المشروعات الداعمة لهذا التوجه، منها مشروع رواد 2030 الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية المعنية، ويتم من خلال هذا المشروع تقديم منح في شتى المجالات والتخصصات لتوفير بيئة أكاديمية للشباب تتميز بالتنوع لتشجيع الإبداع والابتكار، إلى جانب إنشاء شبكة قومية لحاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية بالتوسع في إنشاء حاضنات أعمال جديدة وتطوير الحاضنات المتواجدة بالفعل.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته إن معرض القاهرة الدولي للابتكار يشهد هذا العام أكثر من 600 فكرة مبتكرة ونماذج أولية واختراعات وابتكارات متميزة قابلة للتطبيق الصناعي، و160 ابتكارًا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا المنتشرة في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية، و50 ابتكارًا من الحاضانات والشركات التكنولوجية الناشئة، وأكثر من 50 ابتكارًا من الابتكار المجتمعي للأفراد، ومشاركة ما يقرب من 55 مشروعًا من المبادرات والحملات والمشروعات القومية وتعميق التصنيع المحلي، ومشاركة 14 من التحالفات التكنولوجية، وأكثر من 100 ابتكارًا من مدارس الـ STEM والمراكز الاستكشافية، و50 فكرة من جامعة الطفل، وأكثر من 50 مشروعا من مشروعات التخرج، وحوالي 30 مشروعا في مجال الفنون والثقافة العلمية.



وأكد الوزير أهمية إقامة مثل هذه المعارض لتشجيع التحالفات التكنولوجية والصناعية؛ بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتجميع القدرات الوطنية، وتعزيز الثقة لدى الشركات الدولية للاستثمار في مصر، والدخول في شراكات في جميع المجالات الواعدة، ودعم وتحفيز الطلاب إلى جانب نشر ثقافة الابتكار والاختراع بين فئات المجتمع، فضلًا عن توثيق الصلة وبناء جسور راسخة من التعاون بالمحيط العربي والأفريقية والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ستمنح هذا العام جوائز مالية ومنح احتضان تتراوح من 5 آلاف إلى 200 ألف جنيه لأفضل الابتكارات والاختراعات التي تؤدى إلى توليد تكنولوجيا وطنية؛ بهدف دعم الابتكارات الفائزة في المعرض للوصول إلى مرحلة الإنتاج، وستقدم المنح من خلال برامج الأكاديمية المختلفة كبرنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ومسرع الأعمال 101، وطبق فكرتك وWonmen Up، كما تقدم الأكاديمية هذا العام ميداليات للسادة الفائزين في المعرض بثلاث فئات ذهبية، فضية، وبرونزية، كما ستمنح الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) 3 جوائز مالية لأفضل ابتكارات في المعرض، وستقدم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ميدالية ودرع من خلال المعرض.



يذكر أنه يشارك في معرض القاهرة الدولي للابتكار هذا العام العديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية بابتكارات متميزة في المجالات المختلفة، كما تشارك دولة جنوب أفريقيا بالعديد من الابتكارات باعتبارها ضيف شرف المعرض هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة الهيئات الراعية للابتكار مثل هيئة التكنولوجيا والابتكار، والهيئة القومية لتمويل البحوث في جنوب أفريقيا، كما أن هناك مشاركة من بعض الجامعات الأمريكية كجامعة ستانفورد ومؤسسة AUTM.

