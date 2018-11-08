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ديني

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر وجه بتطبيق منظومة التعليم الجديدة لتطوير الطلاب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس ،القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم وتدرك جيدا أهمية التعليم في تقدم الأمم باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمات، لافتا الى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجه بتطبيق منظومة التعليم الجديدة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، مشيدا بمنتدي شباب العالم الذي كان فكرة وحلما فأصبح حقيقة.

وأضاف خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية، اليوم، الخميس، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.

وتابع عباس: بادر الإمام الأكبر بتطوير التعليم بالأزهر الشريف والارتقاء بمستوى التعليم وتطوير المناهج وكان يتابعها بنفسه، وتم استحداث مادة الثقافة الإسلامية لحماية طلابنا من الفكر الضال.
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