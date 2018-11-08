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إسماعيل عبد الغفار: نسير على خطى الرئيس السيسي في اهتمامه بالشباب.. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:39 ص
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الغفار
ندى فتح الله
قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن هناك رؤية واضحة للأكاديمية ووزارة الشباب والرياضة للحفاظ على الكنز البشري المتمثل في شباب مصر.

وتابع " عبد الغفار" خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز اليوم، أنهم يعملون على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة باهتمامه بالشباب منذ توليه مقاليد الحكم.

وأفاد بأن الشباب قادر على تغيير مصر للشكل الذي نريده، مشيرا إلى ضرورة إحتضان الأبطال الرياضيين، إضافة إلى ضرورة توفير فرص تعليميه متميزة لهم، من خلال خطط دراسية متكاملة على مدار سنوات تعليمه يراعي فيها ظروف تدريباته الرياضية.
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