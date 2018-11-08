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حوادث

تأجيل دعوى أسر الشهداء المطالبة لقطر بتعويض 150 مليون جنيه لـ 14 فبراير

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
اسلام مقلد
قررت منذ قليل الدائرة التاسعة تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل نظر الدعوى القضائية ، أقامها 4 من أسر شهداء الشرطة وأسرة مواطن، ضد تميم بن حمد، أمير قطر، يطالبوه فيها بتعويض قدره 150 مليون دولار أمريكى، على سبيل التعويض المادى والأدبى عن الأضرار التى أصابتهم، جراء دعم قطر وتمويلها الجماعات الإرهابية للقيام بعمليات قتل واستهداف لرجال الشرطة والجيش داخل مصر، لجلسة 14 فبراير المقبل لتقديم المستندات والإعلان الدبلوماسي .

وأوضحت صحيفة الدعوى التى أقامها محامى، المُدعين هم: يحيى كامل جاويش والد الشهيد الملازم أول مصطفى جاويش، وعيسى عودة سالم من محافظة شمال سيناء، ومحمود محمد فتحى من القاهرة، وشكرى السيد خلف من محافظة شمال سيناء، والسيدة ميرفت محمد سكر من محافظة الإسماعيلية.
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