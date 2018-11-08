ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إجازة أسبوع لـ أجاي للسفر إلى نيجيريا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
حصل النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للسفر إلى بلاده في إجازة خاصة لمدة أسبوع.

وغادر أجاي القاهرة، اليوم، الخميس، وسيقوم باستكمال برنامجه التأهيلي خلال إجازته في بلاده؛ تمهيدا للعودة بعدها للانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الفريق.

يذكر أن أجاي ينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
loading...

ترشيحاتنا

نابولي يحتفل بعد هزيمه يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد

شهود عيان: منفذ هجوم كاليفورنيا أطلق النار على رأس ضابط شرطة.. فيديو

أشياء في منتهى الغرابة يطلبها الأمير تشارلز من موظفيه كل صباح

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي استعدادا لنهائي أفريقيا.. اليوم

في زيارة مفاجئة لمنتدى شباب 6 أكتوبر.. وزير الرياضة يقيل المدير التنفيذي

7 حيل سريعة تخلصك من دهون البطن بسرعة لا تتوقعينها

4 مسلسلات تدخل كواليس التصوير.. أبو العروسة والبيت الكبير يستعدان للجزء الثاني وبحر وقيد عائلى يواصلان المشاهد الخارجية

لاعب مغربي شهير يرتبط بـ ممثلة إسبانية تكبره بـ 12 عامًا.. صور

قوات التدخل السريع تصل موقع هجوم كاليفورنيا وتطارد المشتبه به.. صور

فيفا يزف بشرى سارة لحكم مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب النهائى الأفريقي

باستخدام طقوس السحر الأسود .. فتاة برازيلية تقتل حبيبها الإيطالي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

فيديو

إسماعيل عبد الغفار: نسير على خطى الرئيس السيسي في اهتمامه بالشباب.. فيديو
طريقة عمل حشو فطيرة التونة
وزير الشباب: الوزارة تقدم برامج خاصة لتنمية ريادة الأعمال .. فيديو
نزار سامح: الشباب أصبح متعطشا لاستشراف المستقبل .. فيديو
الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟