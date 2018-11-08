إجازة أسبوع لـ أجاي للسفر إلى نيجيريا

حصل النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إذن من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للسفر إلى بلاده في إجازة خاصة لمدة أسبوع.



وغادر أجاي القاهرة، اليوم، الخميس، وسيقوم باستكمال برنامجه التأهيلي خلال إجازته في بلاده؛ تمهيدا للعودة بعدها للانتظام بشكل تدريجي في تدريبات الفريق.



يذكر أن أجاي ينفذ برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

