ضبط شخصين تصبا على الشباب بحجة تسفيرهم للدراسة بالخارج بواسطة شركتين وهميتين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيام كل منهم بإنشاء شركة وهمية لتسفير الشباب لاستكمال دراستهم بالخارج على غير الحقيقة.





رصدت المتابعة انتشار بعض المراكز غير المرخصة التي تقوم بالنصب والاحتيال على الطلبة راغبي استكمال دراستهم بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة بزعم إلحاقهم للدراسة ببعض الجامعات بالخارج دون أي شروط وعقب سفرهم يتبين لهم عدم توافر الدراسة المتفق عليها .





أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة أن وراء هذا النشاط المدعو محمد ي.ث –32 سنة مندوب مبيعات - مقيم بمحافظة أسيوط، إذ قام المذكور بإنشاء شركة وهمية كائنة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي استكمال الدراسة بجامعات أجنبية وذلك بعد أن قام بالإعلان على شبكة الانترنت عن توافر فرص تعليم بالخارج لاستقطاب الشباب راغبى السفر للدراسة مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لاستكمال الدراسة بالخارج.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على شهادات دراسية منسوبة لجامعات بدولة اجنبية بأسماء مختلفة " مزورة بالكامل " وممهورة بأختام منسوبة لتلك الجامعات يستخدمها المتهم فى النصب والاحتيال على ضحاياه، وكشوف حساب بنكية " مزورة بالكامل ومنسوبة لبنوك مختلفة خاصة بعملائه كمستند من بين المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرات السفر - العديد من جــــــوازات ســفــر باسماء مختلفة بــعـضـهـــا يــحــمـل تأشيرات دخـول لدولة اجنبية، وعقود اتفاق وهمية للدراسة بالخارج مع بعض الجامعات الاجنبية " مزورة بالكامل "، وإيــصـالات أيــداع نقدية بمبالغ مالــيــة كــبـيـرة بـحـســـاب الـــمـتـهم باحد البنوك وإيصالات تحويل بلغ إجماليها تقريبًا خلال العام الحالي مليون جنية مصري، وكــشــــوف مدون بها الـــدول الـمتاح التعليم بها والتخصصــات والمبالغ المالية المطلوبة، ومجموعة من المستندات الخاصة بالمجنى عليهم راغبى السفر للخارج ( صـــــــور جــــوازات سفر –شهادات تخرج – شهادات ميــــلاد – شهـــــــادات طبيــــــــة) .





أمكن الاستدلال على 2 من المجنى عليهم، وبسؤالهما قـــــررا قيام المتهم بالاحتيــال عليهما والاستيلاء من الأول على مبلغ 30 ألف جنيه ومن الثانى على مبلغ 40 ألف جنيه .





بمواجهة المتهم أقر بنشاطه و حيازته للمضبوطات لاستخدامها فى نشاطه المشار إليه .





وفى ذات السياق تم ضبط المدعو ميلاد م.م. 66 سنة بالمعاش – مقيم عين شمس الشرقية – القاهرة، اذ قام المذكور بإنشاء شركة وهمية للخدمات الطلابية والدراسة بالخارج كائنة دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبي استكمال الدراسة بالخارج .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته على كشوف حساب بنكية " مزورة بالكامل "، وعقود اتفاق وهمي للدراسة بالخارج مع بعض الجامعات بدولة اجنبية " مزورة بالكامل "، وكــشــــوف مدون بها الـــدول الـمتاح التعليم بها والتخصصــات والمبالغ المالية المطلوبة، ومجموعة من المستندات الخاصة بالضحايا من المجني عليهم من راغبى السفر للخارج [صـــــــور جــــوازات سفر –شهادات تخرج – شهادات ميــــلاد – شهـــــــادات طبيــــــــة ] .





أمكن الاستدلال على 2 من المجنى عليهم، وبسؤالهما قـــــررا قيام المتهم بالاحتيــال عليهما والاستيلاء من الأول على مبلغ 20 ألف جنيه و من الثانية مبلغ 30 ألف جنيه .





بمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، تــحــرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض للنيابات المختصة .



