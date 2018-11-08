افتتاح المعرض الرابع لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة بمطروح

أعلن صالح يونس، مدير النادي الاجتماعي بمطروح، اليوم، عن افتتاح المعرض الرابع لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة بالنادي الاجتماعي برعاية اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح لعدد 22 عارضا بدون تحملهم أي تكلفة أو مصروفات وذلك تشجيعًا لأصحاب المشروعات الصغيرة ودعمًا لريادة الأعمال.





وأشار يونس، إلى أنه يتم تنظيم المعرض الرابع لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة تحت إشراف الإدارة العامة للسياحة والمصايف.





ومن المقرر أن يتم تنظيم المعرض بمقر النادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح، في الفترة من الثامن حتى الحادى عشر من نوفمبر الحالي.





ويهدف المعرض لتشجيع الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المُعيلات وأصحاب الحرف اليدوية، لعرض وبيع منتجاتهم دون تحمل أي أعباء مالية وتحقيق أرباح لهم، وتستقبل إدارة السياحة بديوان عام المحافظة طلبات الراغبين بالاشتراك بالمعرض.





وفي سياق متصل أكد اللواء محافظ مطروح، على حرصه الدائم على رعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة وتقديم كل أوجه الدعم لهم، خاصة المرضى منهم، مشيرًا إلى أنه لا صحة للشائعات المثارة حول توقف المحافظة عن منح الإعانات الشهرية ومساعدات العلاج على نفقة المحافظة.



