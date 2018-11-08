مدير المركز الثقافي الكوري الجنوبي بالقاهرة: مصر محور الثقافة بالمنطقة

قال مدير المركز الثقافي الكوري الجنوبي بالقاهرة يانج سانجن، إن مصر من أهم دول المنطقة العربية وأكثرها تأثيرا، فضلا عن تمتعها بحضارة عريقة وهو ما جعلها محور الثقافة في المنطقة.





وأضاف يانج - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن بلاده حرصت على أن تحتضن القاهرة أول مركز ثقافي كوري في الشرق الأوسط، مشيدا بالحفاوة التي استقبل بها الجمهور المصري الثقافة الكورية من خلال الفعاليات المختلفة التي ينظمها المركز.





وأوضح أن المركز الثقافي الكوري يسعى إلى التواصل المباشر مع أكبر عدد من محبي الثقافة الكورية في مصر، مشيرا إلى أن المركز سينظم مجموعة من الأنشطة الثقافية في الفترة من 24 وحتى 29 من شهر نوفمبر الجاري في الأقصر وأسوان.





وأكد يانج أن المركز حرص منذ تأسيسه على تدعيم أواصر التعاون الثقافي بين البلدين وإبراز الهوية الثقافية الكورية وتقريبها للشعب المصري، لافتا أنه يوجد تشابه كبير بين الثقافتين الكورية والمصرية خاصة تلك المتعلقة بأهمية الأسرة وعادات الطعام.





وأشار إلى أنه رغم أن المركز أنشئ قبل أربعة أعوام فقط، إلا أنه نجح في نقل صورة مشرفة عن الثقافة الكورية، والانفتاح على الأوساط الثقافية في مصر، منوها بأن للمركز علاقات وتواصلا واسعا مع العديد من المؤسسات الثقافية في مصر على رأسها وزارة الثقافة من خلال المراكز الثقافية المنتشرة في أنحاء الجمهورية ودار الأوبرا المصرية.





ولفت يانج إلى ما حققه المركز خلال الفترة الماضية من أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية حظيت بمتابعة وإعجاب الوسط الثقافي في مصر، موضحا أن دارسي اللغة الكورية من المصريين بلغ عددهم حوالي ألف دارس منذ افتتاح المركز.

