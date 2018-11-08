برلمانى: تعديلات الجمعيات الأهلية لضمان حرية حركتها

قال النائب كمال أحمد عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن الحكومة ستقوم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وإحالته للبرلمان فور الانتهاء منه، مؤكدا أن المجلس يؤيد فكرة التعديلات التي تمنح حرية الحركة للجمعيات الأهلية فى جميع الأنشطة الثقافية وغيرها.



وطالب أحمد فى تصريح لـ"صدى البلد"، بضرورة الاحتفاظ بإشراف الدولة على التمويلات الأجنبية لبعض الجمعيات الأهلية، كما هو مطبق فى كل دول العالم وذلك لحفظ أمنها القومى، قائلا: "لا قيود على حرية الجمعيات ولكن بما يتفق مع حماية المواطن وأمن البلاد".



وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل القانون رقم 70 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكًا في التنمية، وفي بناء الدولة.