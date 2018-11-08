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برلمان

نائب مطروح: نؤيد القوانين المشجعة للتنمية ولا جدوى من قانون للنقاب

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:36 م
النقاب
النقاب
ماجدة بدوي
أكد النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، أن مجرد مناقشة قانون منع النقاب في الأماكن العامة أمر لا جدوى منه على الإطلاق ولا فائدة من ورائه، ولا يثير إلا الخلاف والبلبلة والفتنة في المجتمع المصري، مؤكدا أن هناك أمورا موجودة ومستقر في المجتمع المصري لا يجوز تغييرها ولا إثارتها من وقت لآخر، لأنها تتسبب في العديد من الحساسيات داخل المجتمع.

وقال العميري في بيان له، إن هناك العديد من القوانين نحتاجها خلال الفترة القادمة لتحسين الاقتصاد والمساعدة في مكافحة الفساد وإحداث تنمية اللاستثمار والسياحة وكل ما يساعد في إحداث نهضة اقتصادية شاملة تدفع بمصر إلى الأمام، متسائلا هل مناقشة وعرض مثل هذه القوانين تساعد في إحداث أي نهضة أم ستثير المزيد من الفتن؟

وأشار "العميري" الى أن النقاب بقول علماء الأزهر الشريف ليس من الأمور الواجبة في الشرع، ولكن ليس معنى ذلك التضييق على من ترى أنه فضيلة وتريد ارتداءه، مضيفا إلى أنه وقت الضرورة يجوز مطالبة المنتقبة برفع النقاب والكشف عن وجهها كما يحدث أمام المحكمة أو في أقسام الشرطة أو غيرها في المصالح الحكومية، وهو أمر لا يحدث أي مشكلة.

وتابع أن الرئيس السيسي ذكر خلال منتدى الشباب أن هناك حرية دينية لكل شخص في مصر فلماذا بعد هذا الكلام نحاول إثارة البلبلة والانقسام في المجتمع بمناقشة مثل هذه القوانين التي أثارت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن بعض المغرضين يستغلون الحديث عن مثل هذه القوانين في تشويه صورة مصر.
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