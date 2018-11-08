مصر للطيران تطرح تخفيضا 35% على تذاكر لبلدان أوروبية

أطلقت الشركة الوطنية، مصر للطيران، أحدث عروضها الترويجية، بتخفيضات خاصة على أسعار تذاكر الطيران على العديد من النقاط في أوروبا، بما يناسب رغبات عملائها.
وقدمت مصر للطيران تخفيضا بنسبة 35% على درجة رجال الاعمال، و30% على الدرجة السياحية.
وأعلنت أنه يمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر اعتبارًا من اليوم، وحتي 30 نوفمبر، للاستمتاع بتجربة السفر علي طائرات الشركة حتى 10 ديسمبر2018.
وقدمت مصر للطيران تخفيضا بنسبة 35% على درجة رجال الاعمال، و30% على الدرجة السياحية.
وأعلنت أنه يمكن للعملاء الحجز وشراء التذاكر اعتبارًا من اليوم، وحتي 30 نوفمبر، للاستمتاع بتجربة السفر علي طائرات الشركة حتى 10 ديسمبر2018.