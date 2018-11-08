رئيس مدينة السادات يتفقد سير عمل المصالح الحكومية

أجرى المهندس مجدي أبو السعد رئيس مركز ومدينة السادات، اليوم، جولة مفاجئة على المصالح الحكومية والخدمية التي تهم المواطنين للاطمئنان على سير العمل به ومراعاة مصالح المواطنين وتذليل العقبات أمامهم.



وشملت الجولة المرور على الإدارة الزراعية بالسادات والجمعية الزراعية بكفر داوود ورافقه خلال الجولة عبدالغفار سالم مدير الادارة الزراعية، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه والاطمئنان على حضور الموظفين.



وأشار أبو السعد إلى أن الجولات مستمرة بشكل مكثف ليلا ونهارا لمتابعة عمل المصالح الحكومية وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، مشددا على الموظفين بضرورة حسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات لهم وتذليل العقبات أمامهم.