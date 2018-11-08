شاهد.. أدلة تثبت كذب وتضليل قنوات الإخوان الفضائية

وقال إن مصر ليست دولة جاذبة للاستثمار، وعلى الجانب الآخر، فإن تقرير الكوميسا يؤكد أن مصر أكثر الدول جذبًا للاستثمار.





عرضت فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الخميس، تقريرًا حول أكاذيب وتضليل قنوات الإخوان عبر الأيام القليلة الماضية.وأظهر التقرير مقدم أحد البرامج بقناة "مكملين" يروج للقيادات الإرهابية ويدعمهم ويروج لهم، ولكن المفاجاة أنه كان يدافع عن الإرهابى هشام عشماوى، والذى تم إلقاء القبض عليه بليبيا.كما ظهر محمد ناصر، أحد مقدمى البرامج بقناة "مكملين" الإخوانية يروج لمعلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري؛ إذ أكد عدم انخفاض الدين العام عن مصر رغم أن صندوق النقد الدولى أصدر تقارير بانخفاضه.كما ظهر"ناصر" ببرنامجه وهو يحاول تفتيت وحدة المصريين باستغلال الحوادث الإرهابية التى تحدث للإخوة الأقباط.