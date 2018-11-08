وفد سويدي في القاهرة لدعم تحسين السلامة المرورية والطرق بمصر.. صور

نظمت سفارة السويد بالقاهرة ومجلس التجارة السويدي، زيارة، لوفد السلامة المرورية إلى مصر، حيث كان في استقباله، وزير النقل الدكتور هشام عرفات.





وناقش الوفد السويدي مع الوزير، العديد من الموضوعات حول مائدة مستديرة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين مصريين من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.





وشملت الزيارة أيضا، اجتماعا مع وزارة الداخلية؛ لمناقشة قضية سلامة المرور.





وضم الوفد السويدي، هيئة إدارة النقل السويدية، والشركات السويدية المبتكرة التي تقدم حلولا لسلامة الطرق مثل "أكسيس كوميونيكيشنز، سينسيس جاتسو، فولفو للسيارات، وفولفو للأتوبيسات".





وركزت المحادثات على "الرؤية صفر"، وهو مفهوم سويدي يهدف إلى تقليل الوفيات والإصابات على الطرق إلى أدنى حد ممكن، وكيفية دعم السويد لرؤية مصر في إنقاذ الأرواح المصرية المفقودة في حركة المرور.





وتأتي زيارة الوفد، في إطار مبادرة إقليمية من قبل مجلس التجارة السويدي والسفارات السويدية في الشرق الأوسط؛ لتسليط الضوء على الممارسات المبتكرة القائمة على مفهوم "الرؤية صفر" للسويد، بعد عقدين من تنفيذ المبادرة لديهم، والتي خفضت حوادث الطرق الخطيرة إلى النصف؛ مما قلل من الآثار البشرية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي جعلها رائدة عالميًا فيما يتعلق بتقليل الحوادث المرورية الخطيرة.





وتناولت المباحثات شرح مفهوم "الروية صفر"، والذي استلزم تطوير مركبات آمنة "سيارات / حافلات" ومعدات تحسين السلامة، مثل "كاميرات المرور، وأنظمة مراقبة الحركة".





"الرؤية صفر" هي مبادرة أطلقتها الحكومة السويدية عام 1997، حيث أجمع أصحاب المصلحة على رؤية مشتركة، مفادها أنه "لا يجب أن يموت أي شخص، أو يتعرض لإصابة خطيرة على الطرق السويدية"، وقد أثبتت هذه المبادرة أنها معيار دولي ذهبي في هذا المجال.





وعلى هامش زيارة الوفد الى مصر، قال يان تيسليف، سفير السويد لمصر، إنه من الضروري أن نجمع أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية؛ من أجل إنهاء الخسائر المأساوية للحياة على الطرق، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجنب الأخطاء البشرية أبدا، لكن تصميمات الأنظمة وسياساتها يمكن أن تخفف من تأثيرها.



