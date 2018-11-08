ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وفد سويدي في القاهرة لدعم تحسين السلامة المرورية والطرق بمصر.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:38 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود نوفل
نظمت سفارة السويد بالقاهرة ومجلس التجارة السويدي، زيارة، لوفد السلامة المرورية إلى مصر، حيث كان في استقباله، وزير النقل الدكتور هشام عرفات.

وناقش الوفد السويدي مع الوزير، العديد من الموضوعات حول مائدة مستديرة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين مصريين من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

وشملت الزيارة أيضا، اجتماعا مع وزارة الداخلية؛ لمناقشة قضية سلامة المرور.

وضم الوفد السويدي، هيئة إدارة النقل السويدية، والشركات السويدية المبتكرة التي تقدم حلولا لسلامة الطرق مثل "أكسيس كوميونيكيشنز، سينسيس جاتسو، فولفو للسيارات، وفولفو للأتوبيسات".

وركزت المحادثات على "الرؤية صفر"، وهو مفهوم سويدي يهدف إلى تقليل الوفيات والإصابات على الطرق إلى أدنى حد ممكن، وكيفية دعم السويد لرؤية مصر في إنقاذ الأرواح المصرية المفقودة في حركة المرور. 

وتأتي زيارة الوفد، في إطار مبادرة إقليمية من قبل مجلس التجارة السويدي والسفارات السويدية في الشرق الأوسط؛ لتسليط الضوء على الممارسات المبتكرة القائمة على مفهوم "الرؤية صفر" للسويد، بعد عقدين من تنفيذ المبادرة لديهم، والتي خفضت حوادث الطرق الخطيرة إلى النصف؛ مما قلل من الآثار البشرية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي جعلها رائدة عالميًا فيما يتعلق بتقليل الحوادث المرورية الخطيرة.

وتناولت المباحثات شرح مفهوم "الروية صفر"، والذي استلزم تطوير مركبات آمنة "سيارات / حافلات" ومعدات تحسين السلامة، مثل "كاميرات المرور، وأنظمة مراقبة الحركة".

"الرؤية صفر" هي مبادرة أطلقتها الحكومة السويدية عام 1997، حيث أجمع أصحاب المصلحة على رؤية مشتركة، مفادها أنه "لا يجب أن يموت أي شخص، أو يتعرض لإصابة خطيرة على الطرق السويدية"، وقد أثبتت هذه المبادرة أنها معيار دولي ذهبي في هذا المجال.

وعلى هامش زيارة الوفد الى مصر، قال يان تيسليف، سفير السويد لمصر، إنه من الضروري أن نجمع أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية؛ من أجل إنهاء الخسائر المأساوية للحياة على الطرق، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجنب الأخطاء البشرية أبدا، لكن تصميمات الأنظمة وسياساتها يمكن أن تخفف من تأثيرها.

وأشار إلي أن الشركات والمؤسسات السويدية لديها حلولا يمكن أن تقدمها لدعم مصر في تحقيق طموحاتها العالية لتحسين السلامة المرورية والطرق، مؤكدا أن بلاده لديها الآن أساسا قويا لاستمرار التعاون.
وفد سويدي في القاهرة لدعم تحسين السلامة المرورية والطرق بمصر.. صور
وفد سويدي في القاهرة لدعم تحسين السلامة المرورية والطرق بمصر.. صور
وفد سويدي في القاهرة لدعم تحسين السلامة المرورية والطرق بمصر.. صور
loading...

ترشيحاتنا

فيفا يزف بشرى سارة لحكم مباراة الأهلى والترجى فى ذهاب النهائى الأفريقي

احترس هذه العادات اليومية تصيبك بالبواسير

أول فلسطينية بالكونجرس لأهل القدس: سأحلف اليمين بالثوب الفلسطيني.. فيديو

الشرطة الأمريكية تعلن مقتل منفذ هجوم كاليفورنيا

الإمام الأكبر: مناهج الأزهر تعتمد على الحوار وقبول الآخر والتعايش معه دون تكفير

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

نابولي يحتفل بعد هزيمه يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد

شاهد.. أدلة تثبت كذب وتضليل قنوات الإخوان الفضائية

قرارات حاسمة لإدارة الإسماعيلي بعد الخسارة من وادي دجلة

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

فيديو

تعرف على توقعات محمود أبو الدهب لسيناريوهات لقاء الأهلي والترجي .. غدًا
الفرق بين الذكاء الاجتماعي والنفاق في بيئة العمل.. فيديو
المصري للإسكواش: نسعى لاستضافة مصر بطولة العالم للجامعات.. فيديو
وزيرة الصحة: 7.5 مليون مواطن خضعوا للمسح الطبي لفيروس سي خلال 35 يوما .. فيديو
إسماعيل عبد الغفار: نسير على خطى الرئيس السيسي في اهتمامه بالشباب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟