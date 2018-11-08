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أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي يزور اليابان الأسبوع المقبل

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
أ ش أ
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهدي سوجا إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيقوم بزيارة إلى اليابان الأسبوع المقبل قبل توجهه إلى سنغافورة وبابوا غينيا الجديدة لحضور قمم إقليمية.

ونقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية اليوم الخميس عن سوجا قوله إنه من المقرر أن يصل بنس إلى طوكيو يوم الاثنين المقبل؛ ليلتقي يوم الثلاثاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمناقشة عدد من القضايا المختلفة من بينها كيفية التعامل مع كوريا الشمالية.

وأشار إلى أن اليابان تسعى إلى تعاون الولايات المتحدة في تسوية قضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي والتي تعد أحد أولويات حكومة آبي.

وأوضح أن بنس سيتوجه بعد ذلك إلى سنغافورة؛ لحضور الاجتماعات السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وكذلك قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة.

وأشار سوجا إلى أنه لا توجد خطط لإجراء جولة جديدة من المحادثات بين بنس ونائب رئيس الوزراء الياباني تارو أسو بشأن التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي خلال زيارته لليابان التي تستغرق يومين.
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