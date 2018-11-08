بحث رفع موقع أبو مينا الأثري من قائمة المواقع المهددة بالخطر.. صور

عُقد بمقر مكتب يونسكو القاهرة، اجتماع تنسيقي لمناقشة آخر الأعمال والإجراءات التي اتخذتها وزارة الآثار لحماية موقع أبو مينا الأثري بهدف رفعه من قائمة المواقع التراثية المهددة بالخطر.



حضر الاجتماع د. جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وممثلى وزارة البيئة، والتعليم العالي، والخارجية، ومنظمة الفاو، ولفيف من الاستشاريين المعماريين والمتخصصين فى المياه والرى والزراعة، وممثلى دير ابومينا، وممثلى ورئيس مكتب اليونسكو بالقاهرة.



وقال مصطفى إنه قد تم عرض الأعمال الجارية من رفع كفاءة ابيار تجميع المياه تحت السطحية وتجهيزها لتركيب 170 طلمبة لرفع المياه وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية من الزراعة والرى والتعليم العالى.



وأشار إلى الاجتماع اسفر عن توصيات عاجلة لتثبيت منسوب المياه تحت السطحية والتى تعد بمثابة التهديد الأكبر لموقع أبو مينا الأثرى مع بعض التوصيات لوزارة الري للتحكم وتعديل نظام الرى في المناطق الزراعية المحيطة بالموقع لتقليل المتسرب منها من وإلي الموقع الأثرى، كما تضمنت بعض التوصيات طويلة الأجل للتنمية المستدامة ومنع المخاطر التى يتعرض لها.



وأضاف مصطفى أن الجميع قد اثني على جهود الوزارة فى العمل على استعادة الموقع الأثري لمكانته ضمن قائمة التراث العالمى.