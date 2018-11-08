عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بقيادة عضو في الكنيست الإسرائيلي

اقتحمت عضو الكنيست الإسرائيلي شولي معلم يرافقها عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلي.



وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس - في تصريح اليوم - إن شولي معلم والمستوطنين قاموا بجولات في ساحة المسجد الأقصى قبل خروجهم من باب السلسلة، لافتا إلى أن عضو الكنيست يهودا جليك اقتحم المسجد الأقصى أيضا أمس.



في سياق آخر، أوضح الدبس أن شرطة الاحتلال عرقلت أعمال الترميم التي تقوم بها الطواقم التابعة للجنة إعمار المسجد الأقصى في الطريق المؤدي من "الحرش" إلى قبة باب الرحمة بالمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن هذه الطواقم شرعت أمس بأعمال تصليح لأرضية طريق باب الرحمة بسبب هبوط فيها.

من جهته، حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس من تصاعد الاقتحامات والانتهاكات للمسجد الأقصى من قبل أعضاء الكنيست، مناشدا المؤسسات الدولية الحفاظ على الوضع الراهن في الأقصى وعدم السماح لتغييره تحت أي مسمى.

وأوضح ادعيس أن خطورة هذه الاقتحامات لا تتعلق فقط بالشخصيات التي تنفذها بل بالتصريحات التي تدعو لإنهاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى؛ تمهيدا للسيطرة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية التي تقاد من قبل أحزاب اليمين المتطرف.





