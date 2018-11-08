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ديني

عفيفي: تكريم شيخ الأزهر لأوائل الطلاب يؤكد دعمه المستمر لتخريج جيل مستنير

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
محمد شحتة
شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي، في حضور فعاليات حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس مجلس النواب وقيادات الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام خلال مشاركته ف الحفل إن تكريم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب من أوائل الثانوية الأزهرية يؤكد رسالة الأزهر ودعمه المستمر لتخريج جيل مستنير من الطلاب والطالبات يخدمون مجتمعهم ويعملون من أجل وطنهم، كما يؤكد الاهتمام الدائم لفضيلة الإمام الأكبر ورعايته ودعمه لأبنائه الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية.

أضاف عفيفي أن تكريم الطلاب والطالبات اليوم يمثل خطوة مهمة لحثهم على التفوق والتميز في جميع المجالات، فهم من سيحملون رسالة الأزهر الشريف العلمية والعالمية والوطنية في مختلف المجالات، وهم من سيمثلون الأزهر خلال المرحلة المقبلة، الذي يعد مصدر إشعاع روحي وفكري لكل العالم يخدم الإنسانية وينشر السلام بين الناس من خلال منهجه الوسطي الذي تميّز به عبر تاريخه.
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