لافروف: قمة مرتقبة بين بوتين وترامب على هامش قمة العشرين بالأرجنتين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه تم الاتفاق على عقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال قمة مجموعة "العشرين" في الأرجنتين.



وقال لافروف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم، الخميس: "يوجد اتفاق على ذلك، لا معلومات أخرى لدي، موسكو وواشنطن أكدتا الاتفاق على عقد اللقاء علانية".



يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف كان أعلن الثلاثاء الماضي إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب خلال مؤتمر قمة المجموعة العشرين في الأرجنتين.

