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تعرف على توقعات محمود أبو الدهب لسيناريوهات لقاء الأهلي والترجي .. غدًا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:39 م
محمود أبو الدهب،
محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق
ندى فتح الله
قال محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي لا يلعب خلال مبارياته على التاريخ، ولكن النادي يحوي الكثير من الخبرات.

وتوقع "أبو الدهب" خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الخميس، أن يعتمد الأهلي خلال مباراته مع الترجي في رادس على الهجوم، والضغط على فريق الترجي من الثانية الأولى.

وأشار إلى أنه بالرغم من عدم وجود وليد أزارو بالمباراة إلا أن هناك الكثير من اللاعبين من الممكن أن يعوضوا غيابه، مثل؛ صلاح محسن، مروان محسن.

وأعرب عن قلقه من التحكيم خلال المباراة، على أن يقف في صف الترجي ضد الأهلي.
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