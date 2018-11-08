ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

932 مرشحا يخوضون الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:42 م
صدى البلد
أيمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة والتي تقدم لها 1216 طالب وطالبة هذا العام.

وأشار "عبد النبي"، إلى أنه وبعد فحص طلبات الترشح أسفرت عن ترشح 989 طالبا بالكشوف المبدئية، لافتا إلى أنه تم تقديم 144 طعنا في المرشحين، وبفحص الطعون تم رفض 87 طلب طعن وقبول 57 آخرين، ليصبح إجمالي الكشوف النهائية 932 مرشحا يخوضون انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة المنيا.

وأضاف أن الدعاية الانتخابية بدأت اليوم بكليات الجامعة، على أن تجرى انتخابات الإعادة في 12 نوفمبر الجاري، كما ستجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 13 نوفمبر، وبالنسبة لانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة فسيتم إجراؤها يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر.
loading...

ترشيحاتنا

شاب يفيق من غيبوبة بعد 12 عامًا ليجد والدته فى انتظاره .. صور

الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار غزيرة على القاهرة.. غدا

نابولي يحتفل بعد هزيمه يوفنتوس أمام مانشستر يونايتد

بعد ساعات من مشادة مع ترامب.. البيت الأبيض يعلق دخول مراسل CNN

أول فلسطينية بالكونجرس لأهل القدس: سأحلف اليمين بالثوب الفلسطيني.. فيديو

أول تعليق لمدرب وادي دجلة عقب الفوز على الإسماعيلي

لسبب غريب.. زوج مجنون يقتل زوجته أمام طفلهما في قلب المطعم

حشيش بالعيش الفينو.. ضبط شخص حاول تهريب مخدرات لمسجون بالسويس.. صور

مصدر أمني يوضح حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن بالمنوفية

بطاقات التموين.. فتح باب تظلمات تحديث البيانات السبت المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

فيديو

تعرف على توقعات محمود أبو الدهب لسيناريوهات لقاء الأهلي والترجي .. غدًا
الفرق بين الذكاء الاجتماعي والنفاق في بيئة العمل.. فيديو
المصري للإسكواش: نسعى لاستضافة مصر بطولة العالم للجامعات.. فيديو
وزيرة الصحة: 7.5 مليون مواطن خضعوا للمسح الطبي لفيروس سي خلال 35 يوما .. فيديو
إسماعيل عبد الغفار: نسير على خطى الرئيس السيسي في اهتمامه بالشباب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟