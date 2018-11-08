932 مرشحا يخوضون الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة والتي تقدم لها 1216 طالب وطالبة هذا العام.





وأشار "عبد النبي"، إلى أنه وبعد فحص طلبات الترشح أسفرت عن ترشح 989 طالبا بالكشوف المبدئية، لافتا إلى أنه تم تقديم 144 طعنا في المرشحين، وبفحص الطعون تم رفض 87 طلب طعن وقبول 57 آخرين، ليصبح إجمالي الكشوف النهائية 932 مرشحا يخوضون انتخابات الجولة الأولى بكليات جامعة المنيا.



