احذروا التسوق الإلكتروني.. سقوط عصابة تعرض شققا وهمية لسرقة راغبي الشراء بأكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط عصابة تخصصت فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية من خلال التواصل معهم عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني واستدراجهم لإتمام صفقات بيع وهمية منتحلين صفة رجال الشرطة.





وأعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من "هشام ص.م" ، 42 سنة "صيدلى" باتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء شقة من خلال إعلان معروض على أحد مواقع التسوق الإلكترونى بمبلغ 718 ألف جنيه والتوجه لمقابلته بذات اليوم أمام أحد المساجد بالحي الثالث بسيارته الخاصة وبرفقته صديقيه وأثناء انتظاره فوجئ بحضور سيارة ميكروباص يستقلها بعض الأشخاص ادعوا أنهم ضباط مباحث بإدارة الأموال العامة وطلبوا المبلغ المالى وأخبروه أنها نقود مزيفة وصطحبوه وأحد صديقيه داخل الميكروباص واستولوا منهما على المبلغ المالى، وعقب ذلك إنزلاهما هربوا.





أسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم محمد. ص. ن، 32 سنة ، ورجب.ى.ر، 29 سنة "عاطل"، ومحمد. م.د، 30 سنة "عاطل"، وصلاح. م.ص، 29 سنة ، ومحمد.أ.م، 35 سنة "عاطل، وعبدالفتاح. س.ع،"عاطل" 28 سنة، وخالد.ى.م، 27 سنة "عاطل" وله معلومات جنائية، وعيد. س.ر، 42 سنة "عاطل".





وعقب تقنين الإجراءات بإعداد عدة أكمنة تم ضبطهم حال استقلالهم " ميكروباص " المستخدم فى ارتكاب الواقعة ملك وقيادة الثامن، وبحوزتهم "266 ألف جنيه - كمية من المشغولات الذهبية "11 غويشة - 2 سلسلة إسورة كبيرة- 3 خواتم - هاتف محمول".



