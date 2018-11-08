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أخبار العالم

الأمن الوطني الكويتي يبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز التعاون الثنائي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح مع مسؤولين من الإدارة الأمريكية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر جهاز الأمن الوطني الكويتي - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن المباحثات جرت خلال الزيارة التي قام بها الشيخ ثامر العلي الصباح، والوفد المرافق له إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي استغرقت يومين.

وأوضح أنه تم خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون، وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم بحث أهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.
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