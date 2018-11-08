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محافظات

البحر الأحمر تعقد دورة تدريبية عن الثقافة المجتمعية للوقاية من الفساد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
عقدت، اليوم، بديوان عام المحافظة فعاليات دورة تدريبية عن الثقافة المجتمعية للوقاية من الفساد وطرق مكافحته والتى تتم فيها الدارسة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمى لهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بحضور خالد الدبش مدير العلاقات والاعلام والمتابعة بإدارة المياه الجوفية ومحمد مغربي مدير إدارة الحاسب الآلي بالمحافظة، وايمن سلطان مدير إدارة المجالس، ومشاركة مجموعة من موظفي الديوان العام ومجالس المدن والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة الساحلية.

تناولت الدورة كيفية الدخول الى الموقع وشرح كامل للخطوات المتبعة للحصول على شهادة اتمام الدورة بنجاح، حيث قدم الاستاذ محمد مغربى شرح مفصل لما يتضمنه الموقع الخاص بالرقابة الإدارية.

يذكر أن محتويات الدورة التدريبية متاحة بطريقة مبسطة على موقع هيئة الرقابة الإدارية، حيث تشمل 4 أجزاء لكل جزء الفيديو التوضيحى الخاص به، كما يمكن طباعة النص ورقيا لسهولة الاسترجاع والشهادة معتمدة من هيئة الرقابة الإدارية ولها أهميتها القصوى فى ملف كل موظف.
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