غدا.. إطلاق مهرجان رياضي تحت شعار إجري لصحتك بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية غدا الجمعة، إطلاق مهرجان رياضي للجري والمشي والدرجات لجميع أبناء الإسكندرية تحت شعار "إجري لصحتك" وذلك في السابعة صباحا.



وينطلق الماراثون من موقف سبورتنج أمام فندق نوبل وحتي مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة".



ودعا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، جميع الشباب السكندري وكل الفئات العمرية المختلفة للمشاركة في المهرجان الرياضي.



وأشار المحافظ إلي أن المهرجان يؤكد على أهمية الحفاظ على الصحة، كما يدعم المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" التي تساهم في القضاء على فيرس سي، ذلك المرض الفتاك الذي عانينا منه عدة سنوات ماضية.



ولفت قنصوة إلي أنه خلال المهرجان سيتم تواجد عدة عيادات متنقلة تابعة لمبادرة "١٠٠ مليون صحة" للكشف والمسح الشامل علي المشاركين في المهرجان، موجها المشاركين بضرورة إحضار الرقم القومي لهم لإجراء الفحوصات. كما كشف أيضا عن وجود العديد من الهدايا والشهادات للمشاركين في المهرجان تشجيعا لهم.