ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

غدا.. إطلاق مهرجان رياضي تحت شعار إجري لصحتك بالإسكندرية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تشهد محافظة الإسكندرية غدا الجمعة، إطلاق مهرجان رياضي للجري والمشي والدرجات لجميع أبناء الإسكندرية تحت شعار "إجري لصحتك" وذلك في السابعة صباحا.

وينطلق الماراثون من موقف سبورتنج أمام فندق نوبل وحتي مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "١٠٠  مليون صحة".

ودعا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، جميع الشباب السكندري وكل الفئات العمرية المختلفة للمشاركة في المهرجان الرياضي.

وأشار المحافظ إلي أن المهرجان يؤكد على أهمية الحفاظ على الصحة، كما يدعم المبادرة الرئاسية "١٠٠  مليون صحة" التي تساهم في القضاء على فيرس سي، ذلك المرض الفتاك الذي عانينا منه عدة سنوات ماضية.

ولفت قنصوة إلي أنه خلال المهرجان سيتم تواجد عدة عيادات متنقلة تابعة لمبادرة "١٠٠  مليون صحة" للكشف والمسح الشامل علي المشاركين في المهرجان، موجها المشاركين بضرورة إحضار الرقم القومي لهم لإجراء الفحوصات. كما كشف أيضا عن وجود العديد من الهدايا والشهادات للمشاركين في المهرجان تشجيعا لهم.
loading...

ترشيحاتنا

هاني أبوريدة يصل تونس لحضور مباراة الأهلى والترجي ويجتمع مع الخطيب

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

مريضة نفسيا تلقى بنفسها من الطابق الخامس بدمنهور

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

خالد بيومي يوجه رسالة لجمهور الإسماعيلي بعد مطالب بتوليه رئاسة النادي

شاب يفيق من غيبوبة بعد 12 عامًا ليجد والدته فى انتظاره .. صور

13 قتيلًا و24 جريحا حصيلة حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا

الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

ظاهرة فلكية نادرة.. اختفاء نجم من سماء الإمارات.. فيديو

حقيقة فصل مدرسين متورطين في حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابى

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي فى النهائى الأفريقى

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فيديو

أحمد إبراهيم: نعمل على إظهار أسوان بالشكل اللائق أمام إفريقيا .. فيديو
مدير الطب البيطري بالشرقية لـ صدى البلد: نراقب سوق الدواء جيدا وليست لدينا لحوم حمير أو كلاب بالمحافظة.. فيديو وصور
شاهد.. لحظة مصرع منفذ الهجوم المسلح على حانة جنوب كاليفورنيا
وجبة الغلابة فى خطر.. ارتفاع سعر الفول يؤثر على حركة البيع والشراء.. فيديو
برلماني: لقاءات الشباب بالقادة خلال المنتدى أثقلت خبراتهم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟