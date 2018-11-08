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محافظات

محافظ المنيا يطالب وزير النقل باستكمال أعمال رصف طريق أبو قرقاص

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
أيمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عن التواصل مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل للعمل على استكمال أعمال رصف طريق مصر أسوان الزراعي بأبو قرقاص والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري وتسبب تأخر إنجاز الطريق في معاناة شديدة لعدد كبير من المواطنين، لافتا الى ضرورة الاهتمام بالطرق الحيوية الرابطة بين المحافظة ومراكزها التسع ووضعها على رأس أولويات العمل.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده المحافظ مع نواب البرلمان بحضور أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة وعدد من مديري المديريات ووكلاء الوزارة حيث ناقش المحافظ عدد من الملفات والقضايا الهامة التي تخص المحافظة وتشكيل لجان متخصصة لسرعة حل تلك المشكلات بشكل عاجل وفوري.

وبحث المحافظ مع النواب عدد من الملفات الخاصة بالصحة ورفع كفاءة المستشفيات وسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات الجاري العمل بها ووجه بالمتابعة المستمرة لوحدات الغسيل الكلوي حرصًا على صحة المواطنين وكذلك دعم الاستثمار وتنميته والارتقاء بالمنظومة التعليمية وسد العجز بالأماكن البعيدة مع وضع خطة بمشاركة الابنية التعليمية والتربية والتعليم لإيجاد أرض لبناء مدارس خاصة بالأماكن التي بها كثافة طلابية عالية وايجاد حلول بديلة لحل تلك المشكلة.
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