محافظ الدقهلية: مسئوليتنا تجاه المواطنين كبيرة ويجب على الجميع المشاركة

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اجتماعه الأسبوعي، ظهر اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الذين استعرضوا عددا من المشكلات التي يعاني منها المواطنين، حيث شدد شاروبين أن مسئوليتهم تجاه المواطنين كبيرة، ولا بد من التعاون لحل مشاكلهم.



وأكد شاروبيم ضرورة تحمل الجميع للمسئولية الوطنية المكلف بها من قبل الناس والقيادة السياسية بأن يبذل كل منا الجهود الممكنة في موقعه، فنحن جميعا نعمل كفريق عمل واحد من أجل خدمة المواطن، مشيرا إلى أهمية توزيع الأدوار بين الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني .



كما تناول الاجتماع استعراض مشكلات قطاعات الصحة والتعليم وغيرها ، وأبدى الحضور وجهات النظر حول سبل الحل وكيفية التطوير.