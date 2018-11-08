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مرأة

أبرزها الاكتئاب.. 9 فوائد لتناول زيت الزيتون

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:08 م
صدى البلد
رنا عصمت
نصح الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية، باستخدام زيت الزيتون مع جميع الأطعمة بانتظام والاستغناء عن باقي أنواع الزيوت الأخرى، لما له من فوائد كبيرة كان أهمها:

1. حماية القلب والأوعية الدموية.
2. تجنب السكتة الدماغية.
3. مكافحة الاكتئاب.
4. تقليل الإصابة بسرطان الثدي.
5. يخفض من كولسترول الدم وذلك عن طريق تناوله مرة واحدة يوميا لمدة ستة أسابيع.
6. يقي من الإصابة بالزهايمر.
7. يساعد في الحماية من الالتهاب الحاد للبنكرياس.
8. يحمي الكبد من تلف وتأكسد أنسجته.
9. يساعد في الحماية من التهاب القولون التقرحي.
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