مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

انهار عقار قديم، صباح اليوم، الخميس، بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز، غربي الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع أحد قاطنيه، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة.



تلقى قسم شرطة كرموز بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انهيار عقار بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز.



بالانتقال والفحص، تبين أن العقار مكون من ارضى ودورين وصادر له قرار إزالة من حى غرب ولم يتم التنفيذ -ويقيم بالعقار أسرة واحدة- وقد انهارت الأسقف الخشبية على رب الأسرة- مما أسفر عن وفاته الذى يبلغ من العمر 65 عاما.



وتم وضع حواجز حديدية حول العقار لمنع مرور المواطنين، وتم إبلاغ عمليات المحافظة بالواقعة.