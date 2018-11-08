رد داعية على سيدة تشكو من ترك زوجها لها دون إنفاق لعدة شهور

أكد الدكتور رمضان عبد المعز من علماء الأزهر الشريف أن الزوجة امانة لدى زوجها سيسأله الله عنها يوم القيامة مشيرا إلى أنه يجب على الزوج ان يراعي الله في زوجته حتى لا يكون من الخاسرين يوم القيامة لقول النبي: "أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله".





وأضاف "عبد المعز" في رده على زوجة تسأل ماذا أفعل مع زوجي الذي يتركني بالشهور دون الإنفاق.. قائلا: "اتق الله في زوجتك التي تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله عاشر زوجتك بالمعروف واستوصِ بها خيرا".



