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ديني

أمين الفتوى يوضح حالة واحدة لدفن النساء مع الرجال فى قبر واحد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دفن الرجال مع النساء يجوز في حالة واحدة.

وأضاف " ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال سيدة مضمونة "هل يجوز دفن النساء مع الرجال ؟ "، أن من عادات المصريين دفن الموتى في غرف تحت الأرض، لافتا إلى أن العلماء والفقهاء يسموها "فساقي" .

وأوضح أمين الفتوى أن في هذه الفساقي عين للرجال وعين للنساء، ويجوز دفن الاثنين معا في عين واحدة إذا كان بينهم فاصل ترابي أو ماشابه .
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