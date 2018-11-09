أمين الفتوى يوضح حالة واحدة لدفن النساء مع الرجال فى قبر واحد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دفن الرجال مع النساء يجوز في حالة واحدة.



وأضاف " ممدوح" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، في إجابته عن سؤال سيدة مضمونة "هل يجوز دفن النساء مع الرجال ؟ "، أن من عادات المصريين دفن الموتى في غرف تحت الأرض، لافتا إلى أن العلماء والفقهاء يسموها "فساقي" .



وأوضح أمين الفتوى أن في هذه الفساقي عين للرجال وعين للنساء، ويجوز دفن الاثنين معا في عين واحدة إذا كان بينهم فاصل ترابي أو ماشابه .