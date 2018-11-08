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رياضة

انطلاق بيع تذاكر مباراة الأهلي والترجي فى نهائى أفريقيا و60 ألفا حضورا متوقعا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:12 م
الاهلي والترجي
الاهلي والترجي
نور عادل
انطلقت صباح اليوم، الخميس، بمنافذ الملعب الأوليمبي بالمنزه عملية بيع التذاكر الخاصة بالمباراة التي ستجمع الترجي الرياضي التونسي والأهلي غدا، الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً في منافسات إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وستمتد عملية البيع بمنافذ ملعب المنزه حتى الساعة الخامسة مساءً.

وقد وضعت اللجنة المنظمة كامل طاقة استيعاب مدرجات أوليمبي رادس (60 ألفا) على ذمة أحباء الترجي في مباراة إياب الدور النهائي.

وأكد الترجي الرياضي التونسي على صفحته الرسمية أنه بإمكان أصحاب الاشتراكات الدخول إلى الملعب دون الحاجة إلى اقتناء تذاكر.

جدير بالذكر أن مباراة ذهاب الدور النهائي انتهت بفوز الأهلي المصري على الترجي بنتيجة 3-1 بملعب برج العرب في الإسكندرية.
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