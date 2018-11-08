محافظ بني سويف يستجيب لمطلب أهالي شاويش لرصف طريق القرية

واصل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف عقد اللقاء المفتوح، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والمحاسب محمد صفوت إسماعيل مدير عام خدمة المواطنين، وفي تواجد التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديري المديريات والمصالح الحكومية.





ناقش المحافظ عددًا من المطالب التي تقدم بها المواطنون من مراكز: بني سويف، الواسطى، واهناسيا وببا في القطاعات الخدمية والمرافق من التعليم والإسكان والصرف الصحي والطرق ،وذلك بالإضافة إلى تسليم مساعدات مالية لعدد 30 مواطنا من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية مراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة ولمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة والوفاء بالتزاماتهم الأسرية.





حيث استجاب المحافظ لمطلب أهالي قرية شاويش باهناسيا ، الذين يشتكون من سوء حالة وتهالك أجزاء الطريق الذي يربط بين شاويش وقاي بعزب (نصر متولى، ومنصور لطيف وحسن حافظ)، موجها مدير الطرق ببدء رصف الطريق في موعد أقصاه أسبوع ، حيث قد تم ادراج اصلاح الطريق في خطة العام الجاري ، مشددا على إعداد تقرير مصور بأعمال الرصف ليتم عرضها من خلال إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة



