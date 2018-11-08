ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

رحال يمثل مصر في مهرجان Film Awards الصيني

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
سعيد فراج
يُشارك الفيلم المصري القصير "رحال"، في المهرجان الصيني جوائز الجامعة العالمية للأفلام "Global University Film Awards"، والمُقام حاليًا في الفترة ما بين 7 إلى 9 من نوفمبر الجاري.

ويتنافس "رحال" مع 10 أفلام آخرين من مصر على المشاركة في "GUFA"، إلا أنه نجح في أن يكون ممثلًا للجامعات المصرية، وهو من إخراج الثلاثي زهرة أشرف، أحمد رأفت، يارا مجدي، ومدة عرضه 7 دقائق، وإنتاج شعبة الإذاعة والتليفزيون كلية الآداب جامعة حلوان عام 2017.

"رحال" فيلم قصير تدور قصته حول رحلة كتاب مصري منذ ولادته، وحكاياته في الشارع على الأرصفة، وتنقله من منزل لآخر، ومن يد لأخرى، ويقوم الفنان أحمد أمين بالتعليق الصوتي داخل الفيلم.

أمين من جانبه، حرص على تهنئة صناع الفيلم، خاصةً وأنه ممثل مصر الوحيد بين 1800 فيلم قصير من حوالي 100 دولة يُشاركون في المهرجان، وكتب عبر "فيسبوك": "ألف مبروك يا شباب.. مفرحني دايمًا والله".

مهرجان جوائز الجامعة العالمية للأفلام "GUFA" تُنظمه أكاديمية السينما بالصين، ويضم العديد من الفعاليات، بما في ذلك حفلي الافتتاح والختام وعروض الأفلام، وتُنظمه جامعة "GCU" بالعاصمة الصينية هونج كونج منذ عام 2002.

وشارك "رحال" من قبل في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وحظي بإشادات كبيرة من قِبل الحضور، لا سيما وأنه العمل الأول لمخرجيه وطاقم عمله.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصدر ٥ قرارات جمهورية أبرزها التعاون مع إسبانيا وبيلاروسيا

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

إحالة محاكمة سائق محمد رمضان لدائرة الاختصاص والتأجيل لـ 11 نوفمبر

تعزيزات أمنية رفيعة المستوى استعدادا لمباراة الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

دعم بطاقات التموين.. تعرف على خطوات تقديم تظلم لتصحيح البيانات

فيديوجراف| رجل صيني يبيع طفلته الرضيعة على الإنترنت

احترس هذه العادات اليومية تصيبك بالبواسير

مصادر: الأهلي يحصل على توقيع نجم إنبى تحسباً لاعتزال أحمد فتحي

فضيحة كبرى.. دولة أوروبية تنهب مليارات معمر القذافي

مريضة نفسيا تلقى بنفسها من الطابق الخامس بدمنهور

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل موقعة الترجى فى النهائى الإفريقى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصرع شخص في انهيار عقار قديم بالإسكندرية.. صور

النقل تعقد ورشة عمل عن الرؤية السويدية للحد من حوادث الطرق.. صور

القوات المسلحة تنشئ تجمعا حضاريا جديدا بوسط سيناء ..صور

غادة والي تقدم واجب العزاء للبابا تواضروس في شهداء هجوم المنيا الإرهابي

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فيديو

القوات المسلحة تنشئ تجمعًا حضاريا جديدا بوسط سيناء.. فيديو
انخفاض سعر الطماطم بالأسواق 70% .. فيديو
فيديوجراف| الدب المحارب أصوله سورية وشارك بالحرب العالمية
طريقة تحضير السلطة الروسية مع الشيف هالة فهمي
فيديوجراف| رجل صيني يبيع طفلته الرضيعة على الإنترنت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟