مصطفى شعبان يحيي أحمد السقا بعد رقصته على أنغام المزمار البلدي

أعاد الفنان مصطفى شعبان نشر مقطع فيديو للفنان أحمد السقا، وهو يرقص على متن خيل على أنغام المزمار البلدى، والذي نشره أمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وعلق شعبان على الفيديو الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "عاش يا سقا" كنوع من التحية خاصة أن شعبان يحب ممارسة رياضة الخيل والتي يشارك بها في عدد من المحافل الدولية.



ومن المقرر أن يصور مصطفى شعبان وأحمد السقا خلال الأيام القليلة المقبلة فيلم ترانيم ابليس والذي من المقرر أن ينافسا به في عام 2019 ويعد التعاون الثانى بينهما بعد فتره طويلة من تعاونهما الأول في فيلم "مافيا".