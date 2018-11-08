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مركز إعلام المحلة ينظم ندوة عن الوحدة الوطنية لتوعية الطلاب.. صور

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
أحمد على
نظم مركز اعلام المحلة الكبرى التابع للهيئة العامة للاستعلامات – رئاسة الجمهورية – بالتعاون مع ادارة شرق المحلة الكبرى التعليمية ندوة صباح اليوم الخميس تحت عنوان " الوحدة الوطنية .. معا نبنى .. معا نرتقى .. بمقر مدرسة المحلة الثانوية الميكانيكية .

وحاضر فى الندوة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر السقا من علماء الأوقاف والذى تحدث عن أهمية الوحدة الوطنية لبناء وتنمية الوطن من خلال تكاتف عنصرى الأمة ممثلة فى المسلمين والمسيحيين باعتبارهم شركاء فى الوطن.

وأضاف" السقا " أن الله منح أرض العرب ميزتين إنفردت بهما عن باقى الأرض أما الميزة الأولى أن جعلها فى وسط الأرض والناس كلهم من حولها كالكواكب حول الشمس وأما الميزة الثانية فقد جعلها مهد الديانات والرسالات السماوية وخرجت منها دعوات نوح وابراهيم واسماعيل وصالح وموسى وعيسى ثم ختمها ببعث الرسول محمد عليه الصلاة السلام ولهذا فقد أكد الله سبحانه وتعالى على ضرورة التعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان .

وحذر السقا من الدعوات الخبيثة التى تطلقها الجماعات الارهابية بتكفير المجتمع والتحريض على القتل والتخريب بحجة تكفير المجتمع مؤكدا على عدم الانسياق وراءهم لآنهم يأمرون بالفساد والقتل والتدمير محذرا شباب الأمة من الانسياق وراء تلك الدعوات الهدامة فالدين لله والوطن للجميع.

كما حضر اللقاء عدد من طلاب المدرسة تحت اشراف خالد أبو هلال مدير المدرسة ومحمد النواجى مسئول الأنشطة بالمدرسة وايهاب الأدغم ومينا منير من قسم الخدمة الاجتماعية بالمدرسة وأفنان الشورى أخصائى الصحافة .

كما أدار الندوة الاعلامي جلال أبو النصر تحت إشراف مصطفى حسين مدير المركز وسمير مهنا مدير عام اعلام وسط الدلتا .


مركز إعلام المحلة ينظم ندوة عن الوحدة الوطنية لتوعية الطلاب.. صور
مركز إعلام المحلة ينظم ندوة عن الوحدة الوطنية لتوعية الطلاب.. صور
مركز إعلام المحلة ينظم ندوة عن الوحدة الوطنية لتوعية الطلاب.. صور
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