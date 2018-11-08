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رياضة

تعزيزات أمنية رفيعة المستوى استعدادا لمباراة الأهلى والترجى فى نهائى أفريقيا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
أشرف هشام الفراتى، وزير الداخلية التونسي، على اجتماع أمني بحضور عدد من القيادات الأمنية، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية الخاصة بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي.

ويستضيف الترجي الأهلي المصري، مساء الجمعة، على ملعب رادس، في إياب المباراة النهائية، بعد انتهاء لقاء الذهاب في مصر بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتناول الاجتماع مناقشة لأهم الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لتأمين هذه المباراة.

وقالت بعض الصحف التونسية إن هشام الفراتى وزير الداخلية أكد خلال الجلسة على تسخير جميع الإمكانيات البشريّة والماديّة اللاّزمة لضمان حسن سير المباراة.

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