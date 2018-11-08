محمد حسن: التحضيرات لألبوم سلامات استغرقت ثلاث سنوات.. فيديو وصور

عبر الفنان محمد حسن عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته حول ألبومه الجديد "سلامات" والذي طرحه منذ فترة، مؤكدًا أن ردود الأفعال مرضية بشكل كبير له ولجهة الإنتاج.



وأضاف "حسن"، خلال استضافته بندوة "صدى البلد": "الألبوم استغرق التحضيرات له ثلاث سنوات وهذه المدة الطويلة كانت بسبب رغبتنا في تقديم أفضل شىء للجمهور الذي ينتظرنا".



وعن طرح الألبوم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال: "فكرة دعائية ولكنها في نفس الوقت هدية لجمهوري الذي كان ينتظر الألبوم".



ألبوم «سلامات» يضم 11 أغنية تعاون فيهم مع عدد كبير من كبار الشعراء منهم أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة وخالد تاج الدين ومحمد الأياتي وعمرو يحيي ومن الملحنين وليد سعد ومحمد رحيم وتامر عاشور ومدين وبلال سرور ومحمد حمزة ومن الموزعين أحمد إبراهيم وكريم عبدالوهاب وأحمد عبدالسلام وآثر عاشور والألبوم من إنتاج «اربيان ميوزيك» عمرو فاروق ومن المقرر طرح الألبوم اليوم بالأسواق.